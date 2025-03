Passé par toutes les émotions, l’OL finit sa semaine en apothéose

La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Au milieu de l’impact médiatique qu’a causé la suspension de Paulo Fonseca, l’OL a réussi à passer le moment charnière qui se présentait à lui. Avec trois victoires en trois matchs, les Lyonnais ont donné un coup de fouet à leur seconde partie de saison.

Pour la première fois depuis bien longtemps, ils ont fait mentir les mauvaises langues. Dans une semaine qui s’annonçait importante, les supporters de l’OL se demandaient comment leurs joueurs allaient trouver le moyen de gâcher ce moment charnière de la saison. Il y avait eu tellement de moments ratés depuis le début de l’année 2025 que les matchs contre Brest et Nice en Ligue 1 et le FCSB en Ligue Europa donnaient de l’espoir, mais aussi de la crainte.

Celle de voir une fin de saison déjà pliée, au moins en championnat. Au sortir de cette semaine, c’est finalement tout l’inverse qu’il s’est passé. Avec six points sur six, les Lyonnais ont profité des faux pas de l’OM et de Monaco pour relancer une course à la Ligue des champions qui s’annonce passionnante. On attendait des coéquipiers d’Alexandre Lacazette une attitude de patrons, ils ont répondu présents sur cette dernière semaine.

Tout n'est pas parfait dans le jeu néanmoins

Pourtant, au moment d’analyser les performances rhodaniennes sur ces trois rencontres, il y aura clairement des choses à redire. L’OL est loin d’avoir maitrisé son sujet sur les 270 minutes disputées sur les sept derniers jours. Trop brouillons, bousculés physiquement, les hommes de Paulo Fonseca ont encore une vraie marge de progression. Sur l’espace d’un match, un supporter peut en arriver à détester cette équipe puis à en tomber amoureux. C’est tout le paradoxe de ce groupe qui a de réelles qualités, mais qui n’arrivent pas à les exploiter sur 90 minutes.

Ce mal ne date pas d’aujourd’hui et Pierre Sage l’avait déjà pointé du doigt sur les dernières semaines de son mandat. À la différence qu’en ce moment, le point de bascule tourne en faveur de l’OL, ce qui n’était pas le cas en janvier dernier. À Nice, la formation lyonnaise n’a pas forcément fait le casse de l’année, mais après la première mi-temps insipide, on se demandait bien comment cette équipe allait pouvoir se sortir du piège niçois. "On a compris que la tempête était derrière nous, et que c’était à nous de jouer. On arrivait à casser ce premier pressing de Nice, mais il ne fallait pas leur donner de ballons faciles", a déclaré après le match le coach intérimaire Jorge Maciel.

Un groupe uni dans l'adversité

Cette victoire contre les Aiglons est avant tout celle de tout un groupe. Jeudi, Niakhaté et compagnie souhaitaient gagner pour Paulo Fonseca, suspendu neuf fois. Dimanche, le Portugais, présent en tribunes, était forcément dans les têtes lyonnaises. Mais, s’il y avait une raison de gagner sur la French Riviera, c’était pour eux et seulement pour eux. Une défaite ou même un nul auraient clairement entamer les espoirs de Ligue des champions. Finalement, la course à la C1 est plus que jamais relancée avec sept points entre la deuxième et la sixième place, occupée par l’OL.

Dans le tourbillon médiatique qu’a connu le club durant toute cette semaine, l’esprit d’unité semble avoir pris le dessus dans le vestiaire pour le meilleur. Une qualification en quart de Ligue Europa presque acquise et une Ligue 1 relancée. Et si la suspension de Fonseca avait finalement un impact positif à l’OL ? "On essaie de prendre cette sanction de la bonne des manières en étant soudés, a avoué Moussa Niakhaté après le match. On a des leaders qui doivent prendre leurs responsabilités, assumer leurs rôles et c’est ce qu’ils ont fait ce (dimanche) soir." Il faudra voir sur la durée en notamment face au Havre dimanche prochain (15h), mais sur la semaine qui vient de se terminer, l’OL a répondu aux attentes et c’est tant mieux.