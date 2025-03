A l'OL, on regrette l'absence des Bad Gones face au Havre

Contre Le Havre dimanche (15h), l'OL sera privé d'une partie du soutien du Virage Nord. Les Bad Gones ne seront pas de la partie, sanctionnés par la LFP.

C'était la mauvaise de la semaine. Jeudi, nous avons appris que le Virage Nord du Parc OL serait partiellement vide pour la réception du Havre ce dimanche (15 heures). La raison ? Une sanction de la commission de discipline de la Ligue qui fait suite à différentes banderoles et chants à l’encontre de Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi, lors des matchs contre le PSG (2-3) et Brest (2-1).

En plus de l'amende de 10 000 euros, l'Olympique lyonnais se voit privé d'un de ses principaux groupes de supporters, les Bad Gones. Précisément, la fermeture concerne les blocs 001 à 005 et 101 à 106 de la tribune. Et puisque la LFP n'a pas souhaité que le club offre l'opportunité à des enfants défavorisés de venir assister à la rencontre dominicale, ce secteur sonnera creux.

"Je suis triste de ne pas voir les Bad Gones", Fonseca

Une sanction qui chagrine du côté du Rhône, comme l'a expliqué Paulo Fonseca. "Les spectateurs sont très importants pour nous. Je suis triste de ne pas voir les Bad Gones pour ce match. C'est difficile, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de gagner pour nos fans", a réagi l'entraîneur portugais.

Même son de cloche chez ses joueurs, et notamment pour Saël Kumbedi. "La décision est dure. Maintenant, nous sommes des footballeurs professionnels, donc on devra faire dans ce contexte. C'est vrai que lorsqu'on évolue devant eux, on aime bien qu'ils nous galvanisent et l'ambiance qu'ils mettent, a confié le latéral droit. C'est notre 11e homme. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. On devra faire un gros match et tout donner pour eux." A défaut de pouvoir vibrer depuis leur place habituel, les supporters rhodaniens se satisferont largement d'un succès.