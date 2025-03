OL - Bayern Munich : Montemurro sort la grosse équipe

Ce mercredi, l'OL féminin joue sa place en demi-finale de Ligue des champions. Après la victoire 2-0 à l'aller, les Fenottes sont en position plus que favorable contre le Bayern Munich. Toutefois, Joe Montemurro a choisi de mettre son équipe-type.

Après le large turnover du derby contre Saint-Etienne, Joe Montemurro est revenu à du classique ce mercredi soir contre le Bayern Munich. Malgré l'avance de deux buts après le match aller, l'entraîneur australien de l'OL a choisi d'aligner ce qui est l'équipe-type de cette saison. Laissées à la maison samedi dernier, toutes les cadres sont de retour dans le onze de départ. Comme pour le derby, Vanessa Gilles et Dzsenifer Marozsán sont les seules rescapées du match précédent.

Montemurro avait confié ne pas vouloir prendre ce match retour à la légère et il a tenu parole avec le même onze que celui aligné au match aller. Ayant pointé du doigt l'entame de match ratée à Munich, le coach de l'OL aura la possibilité de voir si le discours tenu depuis une semaine a porté ses fruits ou non. Après avoir retenu un groupe de 25 mardi soir, Montemurro a choisi de laisser Inès Benyahia et Elma Junttila Nelhage en tribunes.

La composition de l'OL contre le Bayern : Endler - Carpenter, Renard, Gilles, Bacha - Heaps, Damaris, Marozsan - Diani, Dumornay, Chawinga