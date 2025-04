Les joueurs de l’OL célébrant un but contre le FCSB (@UEFA)

Lors de son quart de finale retour face à Manchester United ce jeudi (21 heures), l’OL aura également l’avenir européen d’un autre club français entre ses mains.

Alors que la Premier League s’est vu attribuer une nouvelle place en coupe d’Europe la saison prochaine, la Ligue 1 pourrait bien connaître le même sort. En effet, un scénario bien précis pourrait ajouter une place qualificative la saison prochaine. Et cela dépend de l’OL. Alors que les hommes de Paulo Fonseca auront leur qualification en demi-finale de C3 dans le viseur ce jeudi, ils pourraient par ailleurs permettre à un huitième club de Ligue 1 d’être en coupe d’Europe la saison prochaine s’ils vont au bout de la compétition.

Mais, pour cela, il faudrait que l’OL ne soit qualifié pour aucune compétition européenne via le championnat à la fin de saison. La France aurait alors cinq clubs en Ligue des champions (quatre en phase de ligue et un au troisième tour de qualification). Deux équipes qualifiées directement en Ligue Europa et une en play-off de Ligue Conférence viendraient alors s’ajouter à ces cinq clubs.

La France peut aussi perdre une place européenne en cas de sacre de l’OL

À l’inverse, si les Rhodaniens remportent la C3 et parviennent à rester dans les sept équipes de tête du championnat, alors une place en Ligue Europa ou en Ligue conférence pourrait disparaître selon leur classement. Tout cela à condition que le PSG remporte la Coupe de France. La situation resterait inchangée dans un seul cas. Si l’OL est dans le top 4 en fin de saison en championnat et gagne la C3. Nouvelle étape de ce périple : Old Trafford ce jeudi face à Manchester United (21 heures).