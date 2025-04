Manchester United – OL : avant match, horaire, diffusion TV

Avant match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL.

Compo probable et avant match

Se donner le droit de rêver. Voilà le message que les joueurs de l’OL auront sans doute en tête ce jeudi soir à Old Trafford. Face à Manchester United, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront affronter une équipe, certes moribonde, mais dont la motivation sera supérieure à la normale pour sauver sa saison. En effet, actuellement 14ᵉ de Premier League, les Red Devils ont d’ores et déjà raté leur exercice 2024-2025 en Premier League. Pour autant, la situation en Ligue Europa est bien différente. Les hommes de Ruben Amorim sont invaincus cette saison dans la compétition (6 victoires, 5 nuls). Lors de la rencontre aller, ils ont même cru ajouter une victoire de plus à leur compteur. Cependant, Rayan Cherki a fini par sauver les Rhodaniens en toute fin de match (2 - 2). Une égalisation qui avait le goût d’une victoire pour les joueurs, mais aussi pour les supporters.

Au moment d’aborder cette rencontre, Paulo Fonseca pourrait voir un retour important dans son groupe. Celui de Malick Fofana. Touché au genou lors de la dernière trêve internationale, l’ailier belge a repris l’entraînement avec le groupe ce mardi et devrait être disponible jeudi soir, en sortie de banc. Un élément important qui apportera de la profondeur en fin de rencontre dans une ligne d’attaque qui devrait être similaire à celle lancée au coup d’envoi face à Auxerre dimanche (3 – 1). Georges Mikautadze devrait commencer, tout comme Thiago Almada et Rayan Cherki.

L’incertitude est plus forte concernant Alexandre Lacazette, pas ménagé en fin de rencontre face aux Bourguignons. Au milieu de terrain, Paulo Fonseca devra certainement choisir entre la qualité technique de Nemanja Matic ou les capacités athlétiques de Jordan Veretout. Corentin Tolisso devrait lui enchaîner et poursuivre sa belle dynamique tandis que la ligne défensive titularisée au match aller devrait être reconduite : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico. Seule absence notable pour Paulo Fonseca : celle d’Enzo Molebe, touché musculairement et qui devrait manquer quelques rencontres.

À quelle heure se joue Manchester United – OL ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures ce jeudi 17 avril à Old Trafford. Au sifflet, le Suisse Sandro Schärer arbitrera les débats entre Mancuniens et Lyonnais. Un mauvais souvenir pour les Rhodaniens puisqu’il était déjà sur la pelouse du Parc OL lors du quart de finale retour de C3 perdu face à West Ham (0 – 3), il y a trois ans.

Sur quelle chaîne voir Manchester United – OL ?

La rencontre sera à suivre exclusivement sur Canal +. Paul Tchoukriel et une ancienne légende de l’OL, Sidney Govou, seront aux commentaires. Ils seront accompagnés de Philippe Carayon en bord pelouse.