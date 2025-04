John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Alors même qu’il n’était pas encore entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca séduisait déjà John Textor. Depuis sa nomination, l’homme d’affaires américain est passionné par le jeu proposé par le Portugais. À tel point qu’il souhaite toujours connaître la tactique mise en place pour les matchs.

John Textor, propriétaire de l’OL, avait été assez fou pour nommer un directeur du centre de formation entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Malgré ses exploits, Pierre Sage n’a tenu que quatorze mois sur le banc rhodanien. En cause, l’un de ses homologues, que Textor a toujours voulu dans l’une de ses équipes. D’abord à Botafogo, puis à Lyon. L’ancien entraîneur de l’AC Milan Paulo Fonseca a finalement posé ses valises entre Rhône et Saône au début du mois de février. Une forte relation professionnelle est donc née entre l’entraîneur et son patron. Une relation plus horizontale que verticale, comme l’a rapporté le technicien lyonnais dans une interview accordée à L’Équipe.

Paulo Fonseca l’avoue. Le businessman floridien est pleinement intégré dans les discussions d’avant-match. Il connait la tactique mise en place par son coach avant chaque rencontre. Ce n’est pourtant pas un ordre venu d'en haut, mais une volonté partagée. "Mais j’aime lui (John Textor) expliquer ! Je ne suis pas le genre de coach qui voit des fantômes parce que les autres savent […] Oui, il sait ce qu’on va faire ou ce qu’on va essayer de faire. Comment on va construire le match. Et je pense que c’est important qu’il sache".

"Ce qui est difficile, c’est quand vous avez des dirigeants qui ne veulent pas savoir"

Et si les débuts réussis de l’ancien coach du LOSC avec l’OL étaient liés à cette relation harmonieuse avec son président ? En tout cas, plus qu’harmonieuse, elle s’est solidifiée. La suspension de neuf mois écopée par Paulo Fonseca après son geste violent à l’encontre de l’arbitre Benoit Millot n’a pas brisé le lien qui unissait les deux hommes. Bien au contraire, comme si ce terrible évènement était en réalité destiné à montrer que rien ne pourrait les séparer. Et c’est tout un groupe de joueurs qui l’a prouvé par la suite. Une solidarité qui plaît à l’entraîneur et qui fortifie un club. "Le succès n’est pas seulement pour les joueurs et le coach, le succès est pour tout le club. Si on implique tout le monde, de manière ouverte, c’est plus facile d’être soudés et de se battre ensemble en permanence", a-t-il ajouté.

Tout le monde est désormais dans le même bateau. Et cela convient bien à Paulo Fonseca. Selon lui, l’inverse serait plus dérangeant. S’il ne se sent pas écouté et compris par ses dirigeants, c’est là que tout peut vaciller. "Ce qui est difficile, c’est quand vous avez des dirigeants qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Et qui arrivent après le match en disant : "mais pourquoi-ci ? Mais pourquoi ça ?" Quand tout le monde comprend, c’est plus simple". Ce jeudi, face à Manchester United, la solidarité devra être mobilisée à tous les étages du club. Les Rhodaniens n’ont pas simplement rendez-vous avec onze joueurs. Mais aussi avec tout un peuple, une institution dont l’unique objectif assumé est le 21 mai prochain à Bilbao.