Malo Gusto contre l’AC Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mercredi, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Parmi eux, quatre joueurs formés à l’OL : Barcola, Gusto, mais aussi Kalulu et Cherki, qui découvriront les A.

Quatre joueurs formés à l’OL convoqués en équipe de France A. Ce n’est plus le fruit du hasard. La liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France a démontré que le centre de formation lyonnais était encore l’un des meilleurs au niveau national. Ce mercredi, le meneur de jeu de l’OL Rayan Cherki et l’ancien défenseur central du club Pierre Kalulu, aujourd’hui à la Juventus Turin, ont été appelés pour la première fois en Bleus à l’occasion du Final Four de la Ligue des Nations, en juin.

"Une génération dorée"

Une découverte qui en est moins une pour Malo Gusto. Le latéral droit formé à l’académie (61 matchs TCC en professionnel) a déjà eu le droit à sa première apparition sous le maillot tricolore. Plus expérimenté, l’ailier parisien Bradley Barcola, également un pur produit du centre de formation rhodanien, a lui inscrit deux buts en 13 matchs sous les ordres de Didier Deschamps. Ces quatre éléments se retrouveront donc d’ici à quelques jours. Et auront sans doute l’occasion de se remémorer les joyeux moments passés entre Meyzieu et Décines.

Une réussite pour l’OL dont s’est félicité Jean-Michel Aulas, ancien président du club (1987-2023), via son compte X. "Formidable arrivée en force de l’académie OL en équipe de France avec 4 de ses ex-pensionnaires. Une génération dorée qui constituait l’un des plus importants actifs de notre OL. Une mention particulière à notre joueur Rayan Cherki qui, comme je l’avais suggéré, a le talent pour aller tout en haut".

Castello Lukeba disputera l’Euro Espoirs

Un autre ex-pensionnaire de l’académie OL aurait sans doute aimé se joindre à la fête. Mais Castello Lukeba devra se contenter de l’Euro Espoirs. Le défenseur central du RB Leipzig a été convoqué par Gérald Baticle pour disputer le tournoi qui se déroulera en Slovaquie, du 11 au 28 juin prochain. Un beau lot de consolation tout de même pour l’ancien Lyonnais qui vient souligner un peu plus l’apport significatif du centre de formation de l’OL dans l'Hexagone.