Ayant loupé presque un match et demi depuis le début de la saison, Anthony Lopes prend son mal en patience. Depuis ses débuts en pros, le gardien de l’OL a réalisé 854 arrêts en 316 matchs.

Si certains blessés de l’OL ont peut-être accueilli positivement le report du match contre Lorient avec la possibilité de se remettre complètement d’aplomb avec une semaine d’entraînement, ce ne fut pas le cas d’Anthony Lopes. Suspendu pour trois rencontres, ce report a donc décalé d’un match supplémentaire son retour sur le pré. Après un premier match purgé contre Troyes, le portier sera encore absent pour le déplacement à Reims. Avec seulement trente minutes jouées depuis le début de la saison, Anthony Lopes n’a pas relancé la machine et prend son mal en patience.

Rémy Riou également dans le classement

Il restait pourtant sur une saison de haut vol avec des prestations abouties qui ont permis à l’OL de ne pas couler plus à flot. Réputé pour ses arrêts spectaculaires, le gardien portugais a sauvé la mise plus d’une fois au sein d’une défense pas totalement rassurante ces dernières années. Assez fébrile, elle a permis à Lopes de briller et ce dernier se place sur le podium des gardiens en activité avec le plus d’arrêt depuis 2006. Avec 854 arrêts en 316 matchs, il se classe derrière Steve Mandanda et Benoit Costil. A noter que Rémy Riou, qui assure l’intérim dans le but lyonnais, arrive en 6e position dans ce classement avec 489 arrêts en 184 rencontres lors de ses passages à Lorient, Auxerre, Nantes ou Caen.