OL : Eugénie Le Sommer veut "faire la passe de trois" cette saison

A un peu plus d’une semaine de la reprise de la D1 féminine, l’OL attaque cette saison dans le peau de tenant du titre. Après le doublé du dernier exercice, Eugénie Le Sommer a encore soif.

On les avait enterrées peut-être un peu trop vite. Après une saison blanche en 2020-2021, les joueuses de l’OL n’étaient plus vues comme les reines, le PSG en France et le Barça en Europe faisant office de favorites et références. C’était sans compter sur la capacité de réaction de Sonia Bompastor et de ses joueuses. Lancées dans une opération "reconquête" lors du dernier exercice, les Fenottes ont tapé du poing sur la table et prouvé que le Lyon n’était pas mort.

A une semaine de la reprise de la D1 féminine à Reims, l’OL s’avance comme le tenant du titre après avoir fait le doublé championnat - Ligue des champions. De quoi donner se mettre plus de pression ? Pas à en croire Eugénie Le Sommer. "On est favorites et on assume en voulant gagner ce titre, a-t-elle déclaré dans une session question - réponse avec le club. On veut gagner, ça ne change pas mais c’est le regard des gens qui risque de changer. Après la saison sans trophée, les gens pensaient que l’OL était fini même si on savait de quoi on était capable. On est confiantes et ambitieuses."

Après le championnat et la Ligue des Champions, l’opération reconquête est terminée mais le plus dur commence. Arriver au sommet est souvent plus facile que d’y rester. Néanmoins, la soif de titres est toujours aussi présente chez les Fenottes qui ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. En raflant le Trophée des Championnes, dimanche dernier, l’OL a déjà envoyé un message, il veut "tout gagner, il n’y a pas de question à se poser. On veut faire mieux que l’année dernière où on n’avait pas gagné la Coupe de France. On est bien parties, la saison est bien lancée mais l’objectif est de gagner tous les trophées." Rendez-vous en mai 2023 pour faire le bilan.