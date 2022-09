Ligue 1 : François Letexier arbitrera OL - PSG

Pour le choc entre l’OL et le PSG, François Letexier sera l’arbitre de la rencontre. Il avait déjà arbitré ce duel au Parc OL la saison dernière.

On prend les mêmes et on recommence. Pour le compte de la 8e journée de championnat, la Ligue a décidé d’assigner François Letexier pour la rencontre entre l’OL et le PSG. L’arbitre de la rencontre avait déjà officié pour cette même confrontation au Parc OL en janvier dernier (1-1). Menant depuis la 7e minute et un but de Lucas Paquetà, les hommes de Peter Bosz avaient vu Thilo Kehrer égaliser à un quart d’heure de la fin.

Le Parc OL affichera complet

Ce dimanche (20h45), il y aura bien plus de monde que les 4 977 spectateurs de janvier, restrictions gouvernementales obligent, et le Parc OL affichera complet. Pour assister Mr Letexier, Mehdi Rahmouni et Alexandre Viala ont été désignés tandis qu’Eric Watellier aura pour mission de calmer les bancs en qualité de 4e arbitre. L’assistance vidéo est elle confiée à Bruno Coué et Abdelali Chaoui.