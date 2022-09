Daniëlle van de Donk (OL Féminin) (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Malgré les blessures dans l’effectif, l’OL a assuré l'essentiel à Reims (5-1). Les joueuses de Sonia Bompastor ont fait le travail pour cette 1re journée de D1 féminine.

Pour cette reprise du championnat, seule la victoire sera belle. Champion de France en titre, l’OL se devait de réussir son entrée en lice en D1 féminine et l’objectif a été rempli. Grâce à leur victoire à Reims (5-1), les Fenottes ont assuré les trois points et c’est peut-être tout ce qu’on retiendra de cette 1re journée. Depuis des semaines, Sonia Bompastor répète que la préparation tronquée avec l’Euro, des vacances courtes et les blessures font que le club lyonnais n'a pas permis d'être encore à 100% et la prestation dominicale l’a montré.

Deux semaines après la grosse copie rendue face au PSG, l’OL a été plus en dedans en Champagne. Avec les blessures à l’arrière, Sonia Bompastor a été obligée de bricoler mais ce n’est finalement pas tant les ajustements avec Amandine Henry en défense centrale qui ont posé problème, à Auguste Delaune. Face à de valeureuses Rémois, c’est avant tout le manque de rythme qui a empêché l’OL de vraiment se montrer conquérant et de se faire peur sur des transitions adverses rapides (3e, 42e, 48e).

En faisant le break dès la première mi-temps avec des buts sur coups de pied arrêtés de Van de Donk (17e) et Damaris (38e), les Fenottes se sont logiquement offertes un matelas confortable leur permettant d’être dans la gestion mais la réduction du score de Dumornay peu après l'heure de jeu (62e) a rappelé les Lyonnaises à un peu plus de sérieux. L'OL a réussi à se remettre dans le droit chemin avec Däbritz et un doublé de Van de Donk mais connaissant Sonia Bompastor, on peut être sûr que l’entraîneure lyonnaise ne se satisfera pas de cette victoire et de ce score fleuve.