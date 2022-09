Reims - OL (1-5) : Sara Däbritz, la "Deutsche Qualität" du milieu

Discrète pour son premier match contre le PSG, Sara Däbritz s’est mise en évidence contre Reims (5-1). En plus de son but et sa passe, l’Allemande a fait parler sa justesse et son abattage. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Sara Däbritz a joué sa partition

Elle n’a qu’un peu moins d’un mois d’entraîneur collectif avec l’OL pourtant Sara Däbritz a déjà trouvé sa place chez les Fenottes. En pleine reconnaissance face au PSG, la milieu allemande avait du mal à exister lors du Trophée des Championnes. Depuis, partie rejoindre la sélection allemande durant la trêve, on ne peut pas dire qu’elle a eu plus de temps pour appréhender son nouvel environnement.

Pourtant, dans la victoire à Reims, elle a montré ce pourquoi l’OL avait eu la bonne idée d’aller la chiper à l’ennemi parisien. Dans un rôle de numéro 8 entre Damaris et Van de Donk, Däbritz a fait parler sa patte gauche que ce soit sur le but du 2-0 avec un corner déposé au premier poteau ou sur des frappes qui n’ont malheureusement pas accroché le cadre. C’est finalement de la tête, le 3e de l’après-midi lyonnais, qu’elle a débloqué son compteur but à l’OL et valider pour de bon sa belle performance.

Flop : l’équilibre collectif défensif

Avec toutes ces blessures et des joueuses comme Inès Jaurena ou Amandine Henry obligées de dépanner en défense, il était quasi acquis que les automatismes ne seraient pas au rendez-vous. Si le milieu de terrain lyonnais s’est mis en valeur offensivement, défensivement le bloc lyonnais a été bien moins dominant. Avec une possession logiquement à leur avantage, les Lyonnaises se sont exposées à des contres et c’est clairement la tactique qu’a souhaitée mettre en place Reims.

Face à Dumornay toujours aussi incisive sur le front de l’attaque rémoise, l’OL s’est souvent fait avoir avec des transitions rapides de leurs adversaires. C’est en prenant de vitesse Henry que l’attaquante a redonné espoirs aux siennes et validé ce qui avait été vu en première période avec notamment le poteau de Bussy (42e) et ou ce pointu dévissé de cette même joueuse juste après la pause. Débordé à droite comme à gauche sur certaines séquences, l’OL a une défense à réajuster. Mais, ce n'est que le premier match et il y a des circonstances atténuantes.