OL : Wendie Renard a retouché le ballon de manière individualisée

Wendie Renard et les Fenottes (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Absente du groupe contre Reims, Wendie Renard a repris l’entraînement de manière individualisée. La capitaine de l’OL a retouché le ballon, annonçant un retour proche.

Dimanche, elle n’aurait pas été de trop contre Reims. Malheureusement, l’arrière-garde lyonnaise ne pourra pas compter sur Wendie Renard. Touchée au mollet durant la tournée aux Etats-Unis, la capitane de l’OL n’est pas encore assez rétablie pour postuler. Une nouvelle fois hors du groupe pour ce premier match du championnat, Renard est malgré tout sur le chemin du retour.

Durant la semaine, Sonia Bompastor avait annoncé qu’elle avait repris la course et qu’elle ne ressentait plus de douleurs. Après presqu'un mois sans jouer, aucun risque n’a été pris pour éviter toute rechute. En tout cas, après la course, Wendie Renard a retouché le ballon de manière individualisée. L’heure devrait donc être à un retour avec le collectif dès la semaine prochaine, avec l’espoir de la voir postuler pour le match à domicile contre Soyaux, dimanche 18 août.