OL : un groupe largement décimé pour les Fenottes contre Reims

Pour la reprise de l’OL en D1 féminine, Sonia Bompastor doit faire face à une cascade de blessures. Wendie Renard et Ada Hegerberg sont absentes contre Reims.

La cascade de blessures pousse Sonia Bompastor et son staff à regarder les opportunités sur le marché des transferts et il y a de quoi. A la lecture du groupe convoqué pour le déplacement à Reims, le secteur défensif fait clairement la grimace. Avec seulement Selma Bacha, Janice Cayman, Inès Jaurena, Perle Morroni et Alice Sombath, la défense est clairement décimée et devrait pousser Bompastor à bricoler en Champagne. N’ayant pas encore repris l’entraînement collectif, Wendie Renard est encore hors du groupe et ne devrait pas revenir avant Soyaux dans une semaine.

La trêve internationale a clairement fait mal à l’effectif lyonnais et comme attendu, Ada Hegerberg n’est pas retenue, elle "qui a encore du mal à poser le pied" après sa blessure avec la Norvège. Revenue tardivement de son périple américain, Lindsey Horan est finalement bien présente pour ce déplacement à Reims, tout comme la jeune Vicki Becho qui jouera les rotations dans le secteur offensif.

Le groupe de l’OL pour Reims : Endler, Paljevic - Bacha, Cayman, Jaurena, Morroni, Sombath - Benyahia, Däbritz, Damaris, Henry, Horan, Van de Donk - Becho, Bruun, Cascarino, Le Sommer, Malard