OL - Ligue 1 : Monaco cherche encore la clé à domicile

N’ayant pas encore gagné à domicile cette saison, l’AS Monaco ne veut pas s’alarmer. Les Monégasques ont mis en avant les infériorités numériques dans les trois matchs.

Deux défaites et un nul. A la différence de l’OL, l’AS Monaco n’a pas encore réussi à faire de Louis II une forteresse cette saison. Que ce soit contre Rennes, Lens ou Troyes, les Monégasques n’ont pas réussi à trouver la solution pour s’assurer les trois points. Heureusement pour eux, leur parcours à l’extérieur de deux victoires et un nul contre le PSG rehausse le bilan comptable. Sur le Rocher, l’heure n’est pas à la panique.

Après la victoire en Ligue Europa à Belgrade, les Rouge et Blanc mettent avant tout ce faux départ sur le compte des circonstances de match. Sur les trois matchs joués à domiciles, aucun ne s’est terminé à 11 pour l’ASM avec deux exclusions lors de la première mi-temps.

"C’est vrai qu’à la maison, nous avons perdu des points. Il faut aussi voir les circonstances des rencontres puisque nous avons reçu un carton rouge lors de chaque match, a justifié Breel Embolo, samedi en conférence. Cela rend donc la tâche plus difficile pour nous. Mais nous avons des ambitions et nous voulons battre tout le monde. A nous de changer cela dès demain et s’imposer face à un adversaire costaud pour repartir avec les trois points, et poursuivre cette bonne série."

Entre Monaco et l’OL, ce sont finalement les opposés qui s’affrontent, le club lyonnais ayant toutes les difficultés du monde hors de ses bases. Qui mettra fin à sa spirale négative ? Réponse dimanche soir.