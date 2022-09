L’OL n’a plus perdu deux fois de suite en Ligue 1 depuis 2019

Corentin Tolisso face à Dango Ouattara (Lorient – OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Battu à Lorient, l’OL a grillé son joker dans ce triptyque avant la trêve internationale. A Monaco, les Lyonnais tenteront de surfer sur une force de caractère qui les amine depuis septembre 2019.

Il est apparu surpris au moment d’apprendre une statistique plutôt à son avantage. Malgré le parcours en dent de scie la saison dernière, l’OL a eu cette faculté à se relever de contreperformances sous Peter Bosz. S’ils n’ont jamais vraiment su enchaîner de l’autre côté, les Lyonnais ont au moins eu le mérite de ne jamais couler deux fois de suite.

"Je n’étais pas au courant de cette statistique, a avoué le coach en conférence vendredi. On va être plus attendus oui. C’est un autre match, avec une autre stratégie, c’est-à-dire plus ouvert que les matchs jusqu’à présent."

Ne pas perdre deux fois de suite, une habitude lyonnaise. Il faut remonter à septembre - octobre 2019 pour trouver la trace d’un double revers en Ligue 1. C’était sous Sylvinho et cette "performance" lui avait été fatale. A Monaco, l’OL et Peter Bosz n’ont donc pas le droit à l’erreur. Après avoir grillé leur joker à Lorient, ils se doivent de relever la tête. Aussi bien sur le plan comptable que sportivement. Sur le Rocher, la partition jouée sera tout aussi épiée que le résultat final.