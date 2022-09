Avoir un vestiaire qui s’entend bien aide à créer un groupe de gagnants; A l’OL, les joueurs semblent plutôt bien s’entendre. Avec Karl Toko Ekambi pour faire un lien entre toutes les générations.

Aux entraînements, il y a forcément des groupes, des "clans" comme pourraient le dire certains. Il est devenu coutume de voir par exemple arriver Thiago Mendes, Tetê et Henrique ensemble sur le terrain ou le trio Barcola - Gusto - Lukeba. Entre les nationalités, les âges, les affinités sont forcément différentes. Mais à l’OL, le groupe donne l’impression de bien vivre ensemble malgré la concurrence, malgré la pression de faire une saison réussie.

Renvoyant plutôt l'image d’être froid, Karl Toko Ekambi est finalement l’un des chaînons faisant le lien entre les différentes générations et n’est jamais le dernier à chambrer ses coéquipiers, assurant que Maxence Caqueret est "le fil du coach". Nommé parmi les vice-capitaines par Peter Bosz, Toko Ekambi cacherait donc bien son jeu, lui qui se considère "comme le joueur le plus drôle et le plus fou du vestiaire mais tout en contrôle."

Caqueret est "le fils du coach"

Si pour le Media Carré, il voit en Cherki, Gusto et Lukeba, "les joueurs les plus prometteurs du club", l’international camerounais estime que Jeff Reine-Adelaïde est le plus technique malgré un vilain défaut. "C’est un mauvais perdant. Quand il revient aux vestiaires, tu sais s’il a gagné ou perdu. Même tout à l’heure il pleurait. Je le connais depuis qu’il est petit, il a toujours eu cette aisance technique. Il a connu des pépins et grosses blessures mais il est revenu et continuer à dribbler." Le groupe donnant l'impression de bien vivre ensemble, aux joueurs désormais de retranscrire cette complicité sur le terrain et surtout dans la régularité.