D1 : Siham Benmahammed au sifflet de Reims - OL

Pour la 1re journée de D1 féminine dimanche (12h45), Siham Benmahammed aura la responsabilité du sifflet lors de Reims - OL. La saison dernière, elle avait arbitré les Fenottes lors du derby contre Saint-Etienne.

Plus que 24h et l’OL remettra officiellement son titre de champion en jeu. Pendant que le PSG a réussi son entrée vendredi et que les autres rencontres se dérouleront ce samedi, les Fenottes clôtureront cette 1re journée de reprise, dimanche (12h45) sur la pelouse de Reims.

En attendant de connaitre les joueuses retenues par Sonia Bompastor, l’OL sait qui arbitrera cette rencontre de reprise. Il s’agit de Siham Benmahammed qui sera assistée de Nabila Zaouak et Stéphanie Di Benedetto. Les Fenottes connaissent bien Siham Benmahammed puisque l’arbitre avait été au sifflet lors du derby contre Saint-Etienne la saison dernière. L’unique faux-pas lyonnais (1-1).