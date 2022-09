OL : les Fenottes "ont pris un coup derrière la tête" avec Mbock

Dimanche, les Lyonnaises ont signé une première victoire en championnat (1-5). A Reims, l’OL a tenu à avoir une pensée pour Griedge Mbock, gravement blessée dans la semaine.

Le contrat a été rempli dimanche à Reims pour l’OL. Tenantes du titre, les Fenottes n’ont pas manqué leur entrée en lice dans cette nouvelle saison de D1 féminine. Néanmoins, le score fleuve (1-5) dans cette 1re journée est un peu trompeur. L’OL a dominé mais l’OL n’a pas été aussi conquérant que ce que laisse penser les quatre buts d’écart. Les Rémoises ont posé de gros problèmes en contre et ont fait douter les joueuses de Sonia Bompastor en réduisant le score.

"La victoire est là, c’est juste dommage d’encaisser ce but, a regretté Eugénie Le Sommer au micro de Canal Plus. On était prévenues qu’en contre, elles allaient vite malheureusement, on prend ce but sur cette phase. Dans l’ensemble, c’était un bon match. On aurait pu faire mieux mais on prend ce 5-1 sur ce premier match."

Le Sommer : "C'était dur le lendemain de l'annonce"

Avec toutes les mauvaises nouvelles qui s’abattent sur l’effectif lyonnais depuis quelques jours, cette victoire est bonne à prendre. Comme la saison dernière, les Fenottes veulent tirer leurs forces de ces difficultés. A Auguste Delaune, les Lyonnaises n’ont pas manqué d’avoir une pensée avec une maillot floqué pour Griedge Mbock, grièvement blessée en début de semaine et absente six mois.

"On a beaucoup de blessées mais on ne va pas se cacher derrière ça, on a un bon groupe qui est solidaire. On sait que ça va être une grosse saison avec beaucoup de matchs mais on va trouver les solutions, promet l'attaquante. On a pris un coup derrière la tête quand on a appris la mauvaise nouvelle, c’était dur pour tout l’effectif, le lendemain, ce n’était pas facile."

Lors du dernier exercice, l’OL avait fait preuve de caractère, aux Lyonnaises de rééditer pareil exploit cette saison.