D1 : l’OL avec une charnière Sombath - Henry à Reims

Face à la cascade de blessures notamment défensivement, Sonia Bompastor a dû bricoler, ce dimanche (12h45). Alice Sombath et Amandine Henry sont alignées en défense centrale contre Reims.

L’équipe a encore fière allure mais Sonia Bompastor aurait certainement préféré avoir des problèmes de riche au moment de faire sa première composition de la saison, ce dimanche (12h45). Mais avec les blessures des unes et des autres, le groupe de l’OL a fondu comme neige au soleil notamment dans le secteur défensif. Déjà privées d’Ellie Carpenter depuis la fin de la saison dernière, les Fenottes ont vu Griedge Mbock se blesser gravement avec les Bleues et être sur le flanc pendant six mois minimum. Si elle a retouché le ballon, Wendie Renard est encore trop juste physiquement et n’a pu postuler pour ce déplacement à Reims. Bompastor n’a donc pas eu d’autres choix que de bricoler derrière.

Titulaire lors du Trophée des Championnes contre le PSG, Alice Sombath, seule véritable défenseuse centrale de métier, est alignée à Auguste Delaune aux côtés d'Amandine Henry qui dépanne donc derrière. Milieu de formation mais recruter pour dépanner comme latérale, Inès Jaurena va occuper le couloir droit. Avec un retard un peu plus tardif que les autres internationales, Lindsey Horan n'est pas alignée dans l’entrejeu aux côtés de Sara Däbritz et Daniëlle van de Donk. comme face au PSG. C'est Damaris Egurrola qui jouera en sentinelle. Avec Ada Hegerberg blessée, Sonia Bompastor fait confiance à Signe Bruun plutôt qu'Eugénie Le Sommer pour accompagner Delphine Cascarino et Selma Bacha sur le front de l’attaque.

La composition de l’OL à Reims : Endler (cap) - Jaurena, Sombath, Henry, Morroni - Damaris, Däbritz, Van de Donk - Cascarino, Bruun, Bacha