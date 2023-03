Ligue 1 : l’OL doit encore se frotter aux cadors du championnat

Sur les 12 matchs de championnat encore à jouer, l’OL va devoir affronter sept des neuf meilleures équipes actuelles de Ligue 1. Un calendrier qui ne pousse pas forcément à l’optimisme.

Laurent Blanc l’a répété encore mercredi, il veut finir de la meilleure des manières possibles le championnat et pourquoi pas se raccrocher au peloton de tête. S’il a bien évidemment fait une croix sur a minima les trois premières places, l’entraîneur de l’OL ne désespère pas de rattraper Rennes en 5e position, la dernière qualificative pour la Coupe d’Europe. Néanmoins, la Coupe de France reste le chemin le plus rapide avec en plus la possibilité de jouer la Ligue Europa et non sa petite sœur la Ligue Europa Conférence.

"Si on avait pris 2 points de plus contre Lorient, on aurait l’espoir d’aller plus haut. On peut encore, mais on a perdu beaucoup trop de points à domicile, a pesté le coach lyonnais à deux jours du déplacement à Lille. En plus, il fallait rattraper des points par rapport au début de saison, et on ne le fait pas. Ça peut engendrer une baisse de motivation du groupe. À nous, le staff technique, de lutter contre et, quel que soit notre classement, de vouloir gagner les matches."

Reims et Nice pour les deux dernières journées

En déjouant contre Clermont, Strasbourg, Brest, Auxerre ou encore Lorient, l’OL a clairement laissé passer des occasions et perdu des points en route. Ces derniers n’auraient pas été de trop, car malgré un léger mieux dans les résultats, le club lyonnais ne s’est pas frotté aux grosses écuries de la Ligue 1. En allant à Lille vendredi soir, les joueurs de Laurent Blanc vont disputer le 1er de leurs douze derniers matchs. Ce calendrier est loin d’être des plus faciles.

Hormis Lens et Lorient, l’OL doit encore affronter sept des neuf formations du championnat qui sont actuellement devant lui au classement. La marge de manœuvre est plus qu’étroite surtout quand on connait les difficultés des Lyonnais face au Top 10 depuis le début de la saison (9 points en onze matchs), l’heure n’est pas forcément à l’optimisme même si finalement l’OL a son destin entre les mains avec toutes ces confrontations directes.