Quelques semaines après Emeric Etonde et Enzo Molebe, Khalis Merah a lui aussi connu ses premiers pas en équipe de France U16. Le milieu de l’OL était titulaire dans la victoire amicale contre le Luxembourg (1-0).

La formation lyonnaise citée comme une référence, ce n’est plus une surprise. Depuis des années, l’OL Académie s’est faite une réputation aux quatre coins de la France et de l’Europe. Ce ne sont pas les nombreux joueurs passés par le centre et qui évoluent cette saison avec le groupe professionnel qui vont changer la donne. Au sein de l'Académie, les U19 sont en quarts de la coupe Gambardella, les U17 et les U16 font la course en tête dans leur championnat respectif. Ces deux effectifs, Khalis Merah les fréquente depuis le début de la saison (9 matchs avec les U17, 3 avec les U16).

Surclassé à l’OL, Khalis Merah a suivi les traces de ses coéquipiers Enzo Molebe et Emeric Etonde avec une sélection en équipe de France U16. Le milieu de terrain a connu sa première cape avec les Bleuets mercredi à l’occasion du premier des deux matchs amicaux contre le Luxembourg. Titulaire, le Lyonnais a participé à la victoire française (1-0) à Clairefontaine. La revanche entre les deux nations est prévue vendredi, toujours au sein du Centre National de Football de Clairefontaine.