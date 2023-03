OL : Bradley Barcola a "étonné physiquement" le staff

Proche de faire ses valises début janvier, Bradley Barcola a gagné ses galons de titulaire. A 20 ans, le jeune attaquant a montré un tout autre visage qu’à l’arrivée de Laurent Blanc.

Comme certains de ses ainés, Bradley Barcola fait la fierté de l’Académie OL. À 20 ans, le jeune attaquant est en train de prendre la pleine mesure de son aventure professionnelle avec son club formateur. Relégué dans la hiérarchie il y a encore deux mois, l’ancien de l’AS Buers est le Lyonnais le plus décisif derrière Alexandre Lacazette en 2023. Un sacré changement de statut pour un joueur qui était proche de faire temporairement ses valises durant l’hiver. Malgré tout, Laurent Blanc ne semble pas surpris par la réussite actuelle de Barcola.

"Je parle beaucoup aux joueurs et je lui avais dit d’être sérieux et attentif, car il allait sûrement occuper un poste important dans le groupe, a déclaré le coach mercredi. Il avait dû me prendre pour un fou parce que je ne le faisais pas jouer. Mais j’avais déjà une idée en tête." Il a quand même fallu attendre les départ de Karl Toko-Ekambi et Tetê pour voir l’entraîneur lyonnais lui donner complètement sa chance.

"Il n'a pas donné le maximum de suite ou alors, on ne l'a pas vu"

Sur un petit nuage depuis deux mois, Bradley Barcola est devenu un titulaire presque indiscutable, même si Blanc préfère ne pas utiliser ce terme pour le garder en alerte. Mais pourquoi un tel revirement de situation pour le jeune Lyonnais alors qu’à son arrivée, l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à le renvoyer avec la réserve pour jouer ? Laurent Blanc a vu un tout autre visage, notant que Barcola "n’a pas donné le maximum de suite ou alors, on ne l’a pas vu. Mais là, si on ne le voit pas, c'est qu’il y a un problème (rires)."

Comme pour Rayan Cherki, le Cévenol joue malgré tout la carte de la patience pour ne pas voir ses deux jeunes pousses se brûler les ailes. "Il faut les faire souffler. Même si c'est des jeunes joueurs, on a toujours tendance à dire qu’ils peuvent courir parce qu’ils ont 17 ou 18 ans, mais je ne suis pas d'accord. Ils doivent s’habituer à jouer tous les 3, 4 ou 5 jours. Avec le physique bien sûr, mais aussi le mental. Ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de souffler. Ça a été le cas pour Barcola, pour Cherki. Bradley m’étonne au niveau physique."