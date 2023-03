OL : Ada Hegerberg de retour contre Fleury ?

De retour à l’entraînement lundi, Ada Hegerberg va-t-elle faire son retour contre Fleury ? Sonia Bompastor a laissé planer le doute en conférence de presse.

Les quelques journalistes présents pendant le quart d’heure ouvert à la presse ont été déçus. Aucune trace d’Ada Hegerberg à l’entraînement de l’OL, à deux jours de la réception de Fleury en Coupe de France. L’attaquante était bien présente au centre d’entraînement de Décines mais effectuait une séance individualisée. Un chemin obligatoire avant le retour à la compétition. Dès vendredi au Parc OL contre le club francilien ? Interrogée sur l’état de santé physique de la Norvégienne, Sonia Bompastor a laissé planer le mystère concernant sa participation.

Ada Hegerberg était présente à l’entraînement ouvert au public, est-elle disponible pour Fleury ?

"Ada s’est entraînée lundi et mardi. Elle a eu ce mercredi une séance adaptée. On va encore se laisser un peu de temps avant Fleury pour voir comment elle se sent. Il y a des matches de Ligue des Champion qui arrivent où l’on aura un groupe de 23-24 joueuses avec plus de possibilités. En Coupe de France, on était à 16 et on passe à 18 pour la demi-finale. Forcément, son ressenti et sa performance compteront pour les choix finaux."

Elle peut donc faire partie du groupe vendredi ?

"Il n’y a en tout cas pas de contre-indication sur le plan médical. Elle s’entraîne bien. Ce qu’elle fait à l’entraînement est intéressant et elle a gardé toute sa qualité de buteuse devant le but. C’est très bien pour nous."

Est-elle à 100% pour revenir ?

"Comme je le disais, il faut encore que l’on échange sur la séance de jeudi. Ada est très exigeante en effet et veut toujours donner le meilleur d’elle-même. Elle sait aussi qu’après une longue absence, l’intégration dans un groupe et le fait de grappiller quelques minutes font partie de son retour. Elle n’est forcément pas à 100% de toutes ses capacités. C’est tout le processus qu’on pourra mettre en place pour un retour qui vont l’amener à atteindre ces 100%."