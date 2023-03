OL - Nantes : un forfait de plus chez les Canaris

Déjà privé de trois joueurs, Antoine Kombouaré devra aussi faire sans Pedro Chirivella. Le milieu espagnol souffre des adducteurs et sera absent de dernière minute contre l’OL.

Une répétition avant l’heure ? À l’OL, on ne veut pas croire que la rencontre de la 28e journée de Ligue 1 vendredi soit réellement un rendez-vous qui compte dans le duel que le club va livrer contre le FC Nantes. Vendredi, les Lyonnais affronteront une première fois les Canaris avant de les retrouver le 5 avril prochain en Loire-Atlantique pour les demi-finales de la Coupe de France. En attendant ce match ô combien important, Laurent Blanc veut prendre le maximum de points et de confiance pour arriver dans les meilleures dispositions à la Beaujoire dans trois semaines. Face à son grand ami Antoine Kombouaré, il y aura peut-être un enjeu psychologique vendredi soir au Parc OL.

Retour de Delort

En attendant de prendre la route vers Décines, le coach nantais sait déjà qu’il va devoir faire sans quatre joueurs. Si à Lyon, Anthony Lopes sera normalement le seul à manquer à l’appel, à Nantes, l’infirmerie est un peu plus remplie. Charles Traoré (cuisse) et Marcus Coco (quadriceps) sont toujours sur le flanc quand Quentin Merlin vient tout juste de reprendre l’entraînement collectif et ne sera de retour qu’à la trêve. À ces trois absences de longue date s’est ajouté le forfait de Pedro Chirivella. "Il a ressenti des douleurs au niveau des adducteurs, il n’est pas à 100 %, a expliqué ce mercredi midi, l’entraîneur kanak. Il va profiter de la trêve pour se soigner." En revanche, Andy Delort et Evann Guessand seront bien là, après avoir manqué la réception de Nice à cause d’une clause dans leur prêt.