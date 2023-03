OL - Nantes : déplacement encadré pour les supporters nantais

Les supporters du FC Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Vendredi, les supporters du FC Nantes ne pourront se balader à Lyon. Un arrêté préfectoral a été pris pour encadrer la venue des Nantais.

Ce qui devait être une mesure exceptionnelle est presque devenue la norme des déplacements de supporters. Vendredi, le parcage visiteurs ne sera pas vide, mais bien rempli de Nantais. Seulement, une fois de plus, la Préfecture du Rhône a préféré prendre les choses en mains et éviter tout problème de débordement en prenant le problème à bras le corps pour le match OL - Nantes (21h). Dans un arrêté préfectoral publié lundi, il est écrit que la venue des supporters des Canaris se fera sous escorte policière et dans le cadre d’un déplacement officiel en bus avec l’un des groupes de supporters.

Des mesures qui ont été pris en considérant que "les deux équipes s’affronteront de nouveau le 5 avril prochain à Nantes, que des engins pyrotechniques ont été utilisés massivement par les supporters du FC Nantes le 4 mars dernier pour PSG - Nantes ou encore qu’une cinquantaine d’ultras de la Brigade Loire devrait faire le déplacement." La circulation et le stationnement sur la voie publique dans le secteur du centre-ville de Lyon sont donc interdits vendredi de 8h à 24h pour les personnes "se prévalant en qualité de supporters nantais, ou se comportant comme tel avec une écharpe, un insigne, un vêtement ou un drapeau aux couleurs de ce club."