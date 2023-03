OL : la situation délicate de Moussa Dembélé 

Englué dans une crise de confiance qui s’éternise, Moussa Dembélé n’avance plus à l’OL. En l’absence d’Alexandre Lacazette, il bénéficie tout de même d’un temps de jeu important, mais qui n’arrange rien.

Mais où est passé le Moussa Dembélé de la fin de saison 2021-2022 ? Celui qui avait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues lors de la phase retour. C’est la question que l’on se pose en ces premiers jours de mars, après six mois de compétition. Car aujourd’hui, ce garçon n’est plus que l’ombre de lui-même, avec seulement trois réalisations en 22 parties sur cet exercice 2022-2023.

Mais au-delà des statistiques qui sont largement en dessous de ses standards, c’est son implication sur le terrain qui fait réagir. Si cela était déjà problématique lorsqu’il entrait en jeu, cette situation l’est d’autant plus quand l’avant-centre est titulaire, ce qui lui est arrivé deux affiches sur trois depuis la blessure d’Alexandre Lacazette. “Très clairement, il n’a plus la tête à mouiller ce maillot et moi ça m’agace, a regretté Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Lorsqu’on voit son attitude, il ne fait pas les efforts, il n’est pas moteur pour le collectif, même s’il a marqué face à Auxerre (2-1). Je ne suis pas sûr que ce soit positif pour ses coéquipiers.”

Ses partenaires peinent à le trouver

Contre Grenoble notamment cette semaine (2-1), on a vu plusieurs fois Rayan Cherki ne pas comprendre les appels de son partenaire et pester. Il est en effet assez déconcertant de voir à quel point Dembélé est déconnecté du reste de l'équipe. Pourtant, Laurent Blanc assure qu’il est impliqué, mais “l’être, c’est une chose, mais ce qu’il faut, c’est être efficace le jour du match, lui ou les autres d’ailleurs. On sait qu’il peut marquer des buts, il faut qu’il fasse tout pour retrouver le chemin des filets. Mais il n’y a pas que ça, il doit être plus disponible pour les autres, il lui manque beaucoup de choses, a reconnu le Cévenol. On se doit de l’aider, mais après, c'est à lui de démontrer qu’il n’a pas tout perdu et qu’il peut devenir un joueur important cette saison.”

C’est la deuxième fois en quelques jours que l’entraîneur rhodanien demande publiquement à son joueur d’en faire plus. En l’absence d’Alexandre Lacazette, l’effectif lyonnais est en effet un peu court offensivement, avec en plus la perte de Jeffinho pour quelque temps, ce qui propulse le footballeur de 26 ans comme l’un des premiers choix, peut-être pas pour débuter, mais en remplaçant.

Dembélé ne se crée plus d'occasion

Sur le terrain, Dembélé est presque invisible, touchant très peu de ballons. Ce n’est pas forcément surprenant car c’est aussi son style de jeu qui est ainsi. Néanmoins, dans ses bonnes périodes, il est aussi capable de jouer en remise et d’être plus impliqué que cela, et surtout, de se mettre en position pour avoir des occasions, ce qu’il n’a plus actuellement. “S’il a un manque de confiance ? Mais c’est un euphémisme, a admis Blanc. On a tous connu ça, mais c’est encore plus dur pour un buteur car il sauve son match s’il marque. S’il ne le fait pas, ça devient plus compliqué…”

En Coupe de France mardi, des sifflets sont descendus des tribunes le visant directement, et il est pour l’instant difficile de voir comment le contexte autour de l’attaquant pourrait devenir plus positif. Le fait qu’il arrive en fin de contrat à la fin de l’exercice en cours joue aussi forcément dans la perception que l’on peut avoir de ses performances.

Sur le plateau de TKYDG, Vincent Ponsot avait évoqué le cas de l’ancien membre des Celtic Glasgow. “Même si on le regrette, on voit de plus en plus des joueurs qui vont au bout de leur contrat, et c’est aussi leur droit. En tant qu’institution, j’aimerais qu’il en soit autrement. Notre rôle est de construire un effectif et c’est le coach qui choisira. Moussa Dembélé, c'est 22 millions d’euros de transfert, et ce n’est pas agréable pour nous de voir qu’il va au bout de son bail, a-t-il affirmé. Je pense que si Laurent le fait jouer, c’est qu’il estime qu'à l’entraînement, il a démontré des choses.”

Un trimestre pour finir sur meilleure note

En revanche, il n’est pas question de l’écarter pour les derniers mois de compétition. Le dirigeant justifie cela en prenant l’exemple de Bafétimbi Gomis, qui avait été mis en retrait plus d’un mois car il avait annoncé qu’il irait au bout de son contrat deux ans avant la fin de ce dernier. “Ç'avait négatif médiatiquement, financièrement puisqu’il était payé par le club et ne jouait pas, mais aussi pour le groupe qui l’avait mal vécu”, a assuré le directeur du football de l’OL.

De toute manière, Laurent Blanc n’a vraisemblablement pas l’effectif nécessaire pour se passer de l’ex-international Espoirs. Quoi qu’il en soit, Dembélé a aussi un contrat à décrocher en vue de l’an prochain, et ses performances actuelles ne plaident pas en sa faveur. Il lui reste encore un trimestre à Lyon pour essayer de terminer sur une meilleure note.