Retour sur les résultats obtenus par l'académie lyonnaise pour ses matches du week-end. Les U17 ont validé leur ticket pour les play-offs, tandis que les U19 ont une nouvelle fois été battus sur leur terrain.

Ce dimanche, la section U17 de l'OL disputait son dernier match de la phase préliminaire du Championnat National dans le cadre de la 26e journée. Pour cette nouvelle rencontre, c'est Thionville qui s'est rendu en terre lyonnaise. Entre les deux équipes, la partie a tourné court. À la mi-temps, les Gones menaient déjà 4-0. Et la partie s'est finalement achevée sur le score de 6-0 pour les joueurs de d'Amaury Barlet. Grâce à ce succès, ils finissent premiers au classement et vont disputer les play-offs de fin de saison. Pour les quarts de finales, ils accueilleront Le Havre le dimanche 21 mai à 15 heures.

Les U19 terminent sur une défaite

Pour la 26e et ultime journée de championnat, les U19 de l'Olympique lyonnais recevaient l'AS Nancy Lorraine. Malheureusement pour Eric Hély et sa formation, ils terminent cet exercice par une défaite à domicile (1-2). Avec un bilan de 13 victoires, 5 défaites et 8 matches nuls. Les U19 terminent à la 5e place du championnat (non qualificative aux play-offs).

Les résultats de l'académie :

OL réserve - Marignane : 1-2

OL réserve (féminines) - Saint-Étienne FC : 14-0

Montferrand - OL U15 : 2-2

Montferrand - OL U14 : 1-2

OL U19 - AS Nancy Lorraine : 1-2

OL U17 - Thionville : 6-0