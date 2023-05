De retour en studio ce lundi, TKYDG a accueilli Michaël Napoletano, le coach de l'AS Saint-Priest. Il a été question de la dernière défaite à Clermont (2-1) et du cas Jean-Michel Aulas, une semaine après son départ à la présidence de l'OL.

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des gones" était bien de retour sur son plateau à son heure habituelle. L'invité du jour était Michaël Napoletano, l'entraîneur de l'AS Saint-Priest en National 2. Dans ce numéro de TKYDG, la première partie était consacrée à la nouvelle défaite face à Clermont ce dimanche (2-1). Après cette déroute, les hommes de Laurent Blanc ont fortement compromis leurs chances de qualification pour une coupe d'Europe la saison prochaine.

Autour de notre invité, Razik Brikh et Nicolas Puydebois étaient également présents. Ce joli monde est évidemment revenu sur le sujet principal de l'actualité lyonnaise : le départ de Jean-Michel Aulas à la gouvernance de l'OL au bout de 36 ans. Les nouveaux et futurs changements annoncés par John Textor ont, eux aussi, fait l'objet de débats dans notre édition du jour. Et comme à son habitude, votre programme s'est refermé par la traditionnelle, "boîte à questions".