Dejan Lovren est le troisième défenseur central du championnat de France avec le meilleur pourcentage de tacles réussis (76%).

Depuis son retour à l'Olympique lyonnais durant l'hiver, Dejan Lovren s'est directement imposé au sein de la charnière centrale des Gones. Avec son expérience, l'ancien de Liverpool a ramené de la solidité défensive, un point sur lequel les Lyonnais étaient clairement en difficulté durant la première partie d'exercice. Cette saison en Ligue 1, il est le troisième défenseur central ayant le meilleur pourcentage de tacles réussis. Sur 25 tacles, il a récupéré 19 fois proprement le ballon, soit un ratio de 76%. Seuls Sergio Ramos (76,5%) et José Fonte (77,3%) font mieux. Comme quoi, l'expérience chez un défenseur est une qualité qui ressort à travers les chiffres.

Une absence préjudiciable contre Reims

Toutefois, le Croate n'a plus foulé une pelouse depuis deux semaines environ. Contre Clermont, il a subi une lésion musculaire, l'obligeant à sortir avant la pause. Absent contre Monaco lors de la dernière journée, il ne s'est plus entraîné avec ses coéquipiers, y compris ce jeudi. Face aux Monégasques, Laurent Blanc avait choisi de faire confiance à Castello Lukeba et Sinaly Diomandé pour palier l'absence de Lovren. À l'heure actuelle, la date de son retour n'a pas été programmée. Une chose est sûre, il ne jouera pas contre Reims ce samedi (21h), tout comme Diomandé, victime lui aussi d'une lésion musculaire. Reste à savoir s'il sera disponible contre Nice, ou bien si sa saison est d'ores et déjà terminée.