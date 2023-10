Arrivé à l’OL à la fin août en provenance de Crystal Palace, Jake O’Brien a été un recrutement surprenant. Après avoir vécu du banc le début de saison, l’Irlandais vient d’enchaîner trois titularisations de suite.

Dans ce début de saison chaotique à l’OL, les surprises ne viennent pas forcément des joueurs attendus. À l’heure où compter les points positifs dans le club lyonnais relève d’une certaine mission, des éléments ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec l’arrivée de Fabio Grosso. Si Clinton Mata avait déjà séduit sous Laurent Blanc, Jake O’Brien ou encore Mahamadou Diawara ont profité de la redistribution des cartes avec un nouveau coach. Pour le défenseur irlandais, le constat peut être flatteur et en même temps alarmant.

En l’espace de trois matchs, il s’est imposé comme le meilleur défenseur central lyonnais de ce début de saison. Un sacré paradoxe alors qu’il a débarqué entre Rhône et Saône dans un certain anonymat, étant rapidement étiqueté comme un renfort avant tout souhaité par John Textor. "Je suis sûr que lorsque je suis arrivé, peu de supporters savaient qui j’étais, a-t-il concédé dans des propos rapportés par le site de la LFP. Je ne pense même que certains des entraîneurs ne savaient pas qui j’étais."

"Grosso veut que nous soyons positifs"

Dire le contraire serait mentir puisque Jake O’Brien avait comme seule expérience un prêt, certes réussi, à Molenbeek la saison dernière. Pour preuve de ce relatif anonymat, l’OL n’avait pas hésité à glisser que des observations seraient faites par le staff de Laurent Blanc pour connaitre l’avenir à court terme du défenseur. S’il est finalement resté à Décines à l’issue du mercato, O’Brien n’a pas réussi à convaincre Blanc de lui laisser quelques minutes.

Tout le contraire de Fabio Grosso qui l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 avec une titularisation surprise à Reims. Deux autres ont depuis suivi contre Lorient et Clermont. "Il est évident qu'il a gagné la Coupe du monde, c'est donc formidable d'apprendre de lui, a poursuivi O’Brien. Le style de jeu est différent de celui de Laurent Blanc. L'entraînement est très physique et très exigeant. Il veut que nous soyons positifs et que nous fassions preuve d'une bonne énergie, que nous ne soyons pas abattus à cause de notre position." Quand certains ont perdu des points depuis un mois et demi, Jake O'Brien s'est lui révélé, même si tout cela demande confirmation.