OL : Dumornay sur le pont avec Haïti (1h), amical pour Horan à 3h

Dans cette trêve internationale pour l’OL Féminin, les matchs s’enchaînent pour les Fenottes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Melchie Dumornay dispute les qualifications pour la Gold Cup avec Haïti. Lindsey Horan et les États-Unis affrontent en amical la Colombie à 3h du matin.

Lors du dernier rendez-vous international, elle avait dû faire une croix sur le rassemblement en raison d’une blessure musculaire intervenue après le Trophée des championnes contre le PSG. Sans Melchie Dumornay, Haïti avait malgré tout réussi à prendre le meilleur sur le Costa Rica (1-0) dans le premier match des qualifications pour la Gold Cup féminine. Pour ce nouveau rassemblement, le sélectionneur Frédéric Gonçalves peut cette fois se réjouir de compter la polyvalente joueuse de l’OL dans ses rangs. Comme bon nombre de ses coéquipières, Dumornay a rejoint sa sélection après la victoire contre Reims dimanche (1-5).

Au programme, une double confrontation contre Saint Kitts et Nevis dont la première manche se tient dans la nuit de jeudi à vendredi (1h). Avec le passage de l’ouragan Tammy dans les Caraïbes, les conditions ne s’annoncent pas des plus favorables pour les deux nations. Néanmoins, face à une sélection qui s’est inclinée 11-0 contre le Costa Rica, Haïti compte bien en profiter pour prendre ses distances avant le choc final contre les Costariciennes dans un mois.

Températures glaciales pour Horan à Salt Lake City

Toujours sur le continent américain, mais à plusieurs milliers de kilomètres de Saint Kitts et Nevis, les États-Unis auront eux bien moins de pression cette nuit. À 3h du matin, Lindsey Horan et ses coéquipières disputent un match amical contre la Colombie du côté de Salt Lake City. Pas de tempête dans l’Utah, mais une météo tout aussi capricieuse avec des températures négatives annoncées (-1°). Pas les meilleures conditions pour disputer un match, qui plus est amical, et surtout éviter les blessures musculaires… Sonia Bompastor risque de croiser fort les doigts pour ne pas recevoir de mauvaises surprises au réveil vendredi matin.