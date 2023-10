Grosso garde le soutien populaire dans la tempête qui touche l'OL

Arrivé il y a six semaines à l’OL, Fabio Grosso n’a pour le moment pas trouvé la solution miracle. Aux difficultés sportives, l’entraîneur italien doit composer avec l’environnement négatif autour du club. Néanmoins, il est soutenu par une large majorité de supporters.

Il savait que la tâche s’annonçait ardue. Il ne se doutait sûrement pas qu’elle le soit autant. Débarqué sur le banc de l’OL le 18 septembre dernier, Fabio Grosso n’a pas eu le temps de s’ennuyer depuis son arrivée. Appelé à la rescousse pour redresser une situation mal embarquée avec Laurent Blanc, l’entraîneur italien n’a pour le moment pas réussi de miracle. Avec un point glané en quatre matchs, il affiche le même bilan que son prédécesseur.

Néanmoins, comme c’est toujours le cas dans ce cas de figure, Grosso doit composer avec un groupe qu’il n’a pas choisi. De quoi faire ressurgir quelques regrets chez John Textor de ne pas avoir changé d’entraîneur dès le début de l’été. L’Italien aurait-il été sur le banc lyonnais à ce moment-là ? Très certainement que non. Aujourd’hui, il est bel et bien là et a lancé un large audit des forces en présence dans l’effectif lyonnais depuis six semaines. Plusieurs schémas ont été utilisés en quatre rencontres (3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1) tout comme les joueurs. Avec 20 titulaires différents, on ne peut pas dire que Fabio Grosso n’a pas donné sa chance à tous. Certains l’ont saisi, d’autres moins et l’Italien assure désormais savoir sur qui compter dans cette opération commando qui se profile jusqu’à la trêve minimum.

Grosso cherche la bonne formule

Néanmoins, l’électrochoc attendu lors d’un changement de coach n’a pas eu lieu à l’OL. En recherchant la bonne formule, Grosso a forcément fait des erreurs et il n’est pas exempt de reproches sur ses changements face à Lorient ou son onze de départ contre Clermont. Il a payé pour essayer et malheureusement, cela s’est retourné contre l’OL. Malgré tout, l’absence de changement de dynamique montre que le mal est bien plus profond que d’écarter un entraîneur pour en mettre un autre. Le constat dure depuis plusieurs années et se confirme avec Fabio Grosso. Sans dire que le fruit est pourri de l’intérieur, les récents évènements en interne montrent qu’il y a plus qu’un travail sportif et physique à réaliser.

En arrivant, l’Italien a voulu imposer son autorité et c’est logique. En plus de rattraper le retard athlétique pris depuis l’été, l’entraîneur lyonnais a souhaité créer une unité collective autour des repas en commun au centre d’entraînement par exemple. Ces rendez-vous ont été salués au sein du club où Fabio Grosso fait l’unanimité. Mais la tempête de ces derniers jours avec ces fuites de vestiaires montre que tout n'est pas encore gagné. Et si ces soubresauts avaient finalement renforcé l’autorité du champion du monde 2006 ?

"À la guerre" avec Grosso

Chez les supporters, c'est en tout cas une unanimité. 88% des plus de 4000 votants à notre sondage sur X (anciennement Twitter) valide le management de Grosso que ce soit au niveau des séances ou du traitement des joueurs. Certains éléments du vestiaire lui reprocheraient une trop grosse charge de travail ? Des habitués du GOLTC rétorquent qu’ils se plaignaient de l’inverse avec Blanc ou à Peter Bosz avec ses deux jours de repos par semaine.

Aujourd’hui, plus que l’entraîneur, ce sont avant tout les joueurs qui sont mis devant leurs responsabilités. Certains n’ont clairement pas apprécié de voir sortir les déclarations de Jérôme Rothen sur un vestiaire qui aurait déjà lâché en très grande partie l’entraîneur. À l’heure où Anthony Lopes a appelé à la mobilisation collective dimanche après Clermont, c’est un vestiaire fragilisé qui se prépare à l’Olympico. Faux calme selon ce qu’il se dit du côté de Décines, Fabio Grosso ne doit malgré tout pas se tromper de combat.

Il a pour l’instant encore le soutien d’une grande majorité du vestiaire. En perdant de l’énergie à faire la chasse à la taupe, il pourrait en perdre une partie. Tout n’est pas tout rose depuis son arrivée, néanmoins, la direction de l’OL semble avoir donné carte blanche à son entraîneur pour imposer ses idées. Et il peut pour l’instant compter sur un soutien populaire sans faille qui attend que la fameuse "soupe qui est bonne à Lyon" laisse place à un retour de la culture de la gagne et de l'effort. Mais Grosso n’y arrivera pas tout seul.