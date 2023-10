Le départ de Santiago Cucci, président exécutif du club, rebat les cartes au sein de l'organigramme de l'OL. Le propriétaire John Textor est bien décidé à passer un sérieux coup de balai.

Deux coups de tonnerre sont tombés sur Lyon samedi soir. Le premier annonçant le départ de Santiago Cucci, président exécutif intérimaire de l'OL depuis mai dernier en lieu et place de Jean-Michel Aulas. Puis, l'absence de Rayan Cherki dans le groupe des Gones pour le choc à l'Olympique de Marseille ce dimanche (20h45) est venue éclipser tout ça. Pourtant, le premier événement reste plus que notable.

"Prendre quelques décisions désagréables"

Malgré la confiance de John Textor, le contrat intérimaire de Santiago Cucci ne sera pas renouvelé à la tête de l'OL. Après avoir passé la semaine à Lyon, où il a mené le conseil d'administration mardi et une longue réunion vendredi avec l'ensemble du groupe professionnel, le propriétaire du club veut des lendemains plus enchantés désormais. D'après Eurosport, John Textor entend "remettre pas mal de choses dans le bon sens et prendre quelques décisions désagréables." Pour rappel, selon nos informations, le patron d'Eagle Football est à la recherche active d'un directeur sportif dans le but de regarnir l'organigramme du club.

Homme de base de John Textor, le Basque de 53 ans conserve tout de même ses responsabilités au sein du groupe de l'homme d'affaires américain Eagle Football. Il va également continuer d'œuvrer pour l'Olympique lyonnais en portant le dossier du club devant la DNCG en novembre prochain. Toutefois, L'Équipe annonce, de son côté, que John Textor n'ait pas apprécié le fait que Santiago Cucci se soit rapproché de l'effectif, en se mêlant notamment à certaines discussion de vestiaire autour du cas déjà brûlant de Fabio Grosso. La présence de l'homme d'affaires américain au Vélodrome ce dimanche et cette restructuration laissent attendre une reprise en main sérieuse qui commençait à se faire attendre.