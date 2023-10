Dimanche ou le dernier épisode houleux entre l’OM et l’OL

Avec les incidents entraînant le report du match, la rivalité entre l’OM et l’OL continue d’empêcher la fête du football. Dimanche a été le dernier épisode d’incidents qui entourent cet Olympico depuis plusieurs années.

Les images de la honte. Depuis plusieurs heures, les vidéos et photos qui tournent sur les réseaux sociaux n’ont cessé de créer une vague de dégoût chez les supporters. Qu’ils soit marseillais, lyonnais et même d’une autre formation, aucun ne peut accepter ce qu’il s’est passé dimanche soir à Marseille avant la rencontre. Les bus callaissés de joueurs et des supporters de l’OL dans le centre de la cité phocéenne ont entraîné le report de la rencontre. Le dernier épisode d’une série d’incidents entre l’OM et l’OL depuis presque dix ans. Pourtant avec le retour de 600 supporters lyonnais, la volonté était très clairement de vouloir du spectacle sur le terrain et en tribunes. Ce fut tout l’inverse.

Des mesures de sécurité avaient bien été prises par les autorités avec les forces de l’ordre réquisitionnées. Seulement, la rivalité entre les deux clubs qui s’est créée au fil des années semblent atteindre un point de non-retour et personne ne va en sortir gagnant. Le retour de Mathieu Valbuena au Vélodrome en 2015 avait donné lieu à une scène choquante en tribunes avant que le match ne soit interrompu pendant de longue minutes. En cause ? Des jets de bouteilles en verre sur la pelouse. Ces objets censés calmer la soif des supporters sont devenus la pièce centrale des incidents entre l’OM et l’OL.

Il y a eu la fameuse bouteille d’eau sur Dimitri Payet un soir de décembre 2021 à Décines et depuis dimanche soir, les canettes de bière envoyées sur les bus lyonnais. Ce n’est pas la première fois puisque ce phénomène s’était déjà produit en 2016 puis en 2019, quand bien même les supporters lyonnais n’étaient plus autorisés à faire le déplacement dans la cité phocéenne. A ces incidents s’ajoutent les actes racistes la saison dernière au Parc OL et ce dimanche et voilà comme le foot qui doit être une fête se transforme en un florilège de bêtise humaine.