La large victoire de l'OL face au Slavia Prague (0-9) permet aux Fenottes de lancer la campagne de Ligue des champions parfaitement. Sonia Bompastor prévient toutefois ses troupes sur le travail qu'il reste à accomplir.

Il n'y pas eu match entre le Slavia Prague et l'OL (0-9) mardi soir pour l'entrée en Ligue des champions. L'ouverture du score dès la deuxième minute de Sara Däbritz a mis les Fenottes sur les bons rails. Après sept victoires en autant de rencontres en D1, la plupart sur des scores larges, les joueuses de Sonia Bompastor entament de la meilleure des manières cette campagne européenne.

"Je suis assez fière de mes joueuses"

"Je suis satisfaite de cette entrée en lice et je suis satisfaite du contenu, du résultat", a indiqué la coach de l'OL en conférence de presse ce mardi. Ravie d'avoir vu des buts "amenés de différentes manières", elle peut se féliciter de ne compter pas moins de sept buteuses durant cette rencontre. "Je suis assez fière de mes joueuses. On a bien respecté le plan de jeu, cela a bien fonctionné. Il faut se satisfaire de cela", a indiqué Sonia Bompastor.

Pas de quoi l'être à 100 % toutefois. La technicienne a continué d'afficher les ambitions lyonnaises dans cette compétition, à savoir remettre la main sur un trophée lâché en 2022. "On a beaucoup d'humilité, on sait se remettre en question, on ne va pas s'enflammer après cette victoire. On va continuer à travailler, il y a encore des choses qu'on peut perfectionner", a soufflé Sonia Bompastor devant la presse mardi. Avec seulement deux buts encaissés en huit matchs toutes compétitions confondues, l'aspect défensif ne semble pas à revoir.