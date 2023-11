Pour l’entrée en lice de l’OL en Ligue des champions, Sonia Bompastor a choisi de sortir l’artillerie lourde. Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani sont alignées en attaque contre le Slavia Prague.

L’OL est clairement le favori de sa poule, c’est une réalité. Il l’était tout autant quand il s’agit de sortir le nom des clubs pouvant prétendre au titre final. Il faut dire que l’effectif de Sonia Bompastor est plus que complet et les renforts de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay ont ajouté encore un peu plus de qualité. Ce mardi, pour son entrée en lice, la formation lyonnaise aura encore fière allure. Comme face au Paris FC, Sonia Bompastor a choisi d’aligner son trident offensif expérimenté sur la pelouse du Slavia Prague. Deux semaines après avoir mis au supplice la défense du PFC, Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani sont alignées sur le front de l’attaque.

En l'absence de Damaris, la composition lyonnaise est portée sur l'offensive puisqu'au milieu, Lindsey Horan, Daniëlle van de Donk et Sara Däbritz. En délicatesse avec sa cheville, Melchie Dumornay débute sur le banc. Pour finir, Sonia Bompastor a décidé de relancer sa doublette Gilles - Renard pour ce premier match de Ligue des champions. Griedge Mbock devra donc patienter pour une première titularisation dans la compétition depuis la finale remportée en juin 2022. Autre surprise, la présence de Perle Morroni sur le côté gauche de la défense en lieu et place de Selma Bacha.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Morroni - Horan, Van de Donk, Däbritz - Diani, Hegerberg, Le Sommer