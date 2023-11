OL : défaites pour Nuamah et Moreira avec leur sélection

Avant de retrouver l’OL dans les prochaines heures, Ernest Nuamah (Ghana) et Diego Moreira (U20 portugais) avaient un dernier match en sélection. Les deux ailiers se sont inclinés.

Une défaite avant de retrouver le quotidien lyonnais. Mardi, Ernest Nuamah et Diego Moreira disputaient une dernière rencontre dans cette trêve internationale de novembre. Malheureusement, elle n’a pas souri aux deux ailiers de l’OL. Lancé dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026, le Ghana a été battu (1_0) par la surprenante équipe des Comores qui fait la course en tête dans le groupe I avec deux victoires en deux matchs. Entré en jeu à la 65e minute, Nuamah n’a pu aider les Black Stars à revenir au score après l’ouverture du score de l’ancien attaquant de l’OL, Myziane Maolida.

De revers, il en a également été question pour Diego Moreira et les U20 du Portugal. Engagé dans l’Elite League depuis six matchs, les Portugais avaient une belle opportunité contre leurs homologues italiens, un point devant eux avant le coup d’envoi avec un match de moins. Bien qu’ayant joué toute la rencontre, Moreira n’a pas réussi à forcer le verrou de l’Italie. Sanctionné d’un jaune à la 65e minute, l’ailier de l’OL et le Portugal se sont inclinés 2-1 à Sassuolo et sont désormais troisièmes du groupe.