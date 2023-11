Alexandre Laczette et Rayan Cherki avant OL – Clermont en janvier 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré l'arrivée de John Textor et celles de neuf recrues durant l'été, l'OL continue de faire confiance à son académie. Les neufs joueurs issus du centre de formation présents dans le groupe lyonnais ont joué 45,6% des minutes depuis le début de la saison.

Ils sont moins nombreux que ces dernières années et pourtant les joueurs formés à l’Académie continuent d’être l’un des piliers du sportif de l’OL en 2023-2024. Avec les départs de Bradley Barcola et Castello Lukeba durant l’été, le club lyonnais a perdu deux titulaires indiscutables de la seconde partie de saison dernière. Avec Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, ils ne sont vraiment plus que cinq à avoir un rôle prédominant. Et encore pour Cherki, les minutes fondent comme neige au soleil depuis l’arrivée de Fabio Grosso à la mi-septembre. Néanmoins, la part des minutes jouées par les éléments issue de l’OL Académie reste l’une des références européennes comme l’a détaillé le CIES ce mercredi dans sa lettre hebdomadaire.

Après onze matchs disputés, les joueurs formés à l’OL ont disputé 45,6% des minutes du club lyonnais. Seul l’Athletic Bilbao fait mieux dans les cinq grands championnats européens avec 68,9%. Il faut dire que la politique du club basque repose sur le vivier de la région et donc l’appui du centre de formation comme en atteste les 14 joueurs utilisés. À l’OL, ils ne sont "que" neuf si l’on peut dire, dans une liste qui prend en compte ceux ayant passé au moins trois ans entre 15 et 21 dans leur club d’emploi. Ce qui veut donc dire que Sinaly Diomandé est considéré comme un joueur formé ou post-formé à l’OL.