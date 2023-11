Au lendemain de la défaite (0-3) des Espoirs contre la Corée du Sud, Rayan Cherki était déjà présent à Décines. Le meneur a participé à la deuxième séance d’entraînement de mardi.

Mardi, les joueurs de Fabio Grosso ont eu le droit à une double séance après deux jours et demi de repos. L’entraînement matinal a concerné du travail physique pour les dix-sept joueurs présents et non retenus en sélection nationale pour cette trêve. Ils étaient dix-huit l’après-midi puisque Rayan Cherki s’est greffé au groupe matinal pour la séance faite cette fois de ballon et de jeu de conservation sous les yeux des salariés du club. Ayant joué pendant une demi-heure contre la Corée du Sud (0-3) lundi avec les Espoirs, le meneur de l’OL était donc déjà sur le pont avec son club, moins de vingt-quatre heures après.

Des retours au compte-gouttes

Le retour de Cherki n’est que le premier d’une longue série puisque Fabio Grosso va retrouver l’ensemble de son effectif dans les prochaines heures. Mama Baldé et Tino Kadewere devraient être les prochains à faire leur retour à l’entraînement, suivis des internationaux U19 que sont Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara, qui a connu sa 1re titularisation en sélection. Ernest Nuamah et Diego Moreira, qui ont joué mardi, devraient être les derniers joueurs disponibles pour OL - Lille à retrouver le centre d’entraînement. Attendu seulement jeudi, Nicolas Tagliafico est en effet suspendu pour la réception des Dogues.