Remplaçant au coup d'envoi, Rayan Cherki a joué 30 minutes lors de la défaite de l'équipe de France Espoirs face à la Corée du Sud.

Décidément, ce rassemblement aura été bien différent des précédents pour Thierry Henry et les Espoirs français. D'abord battus par l'Autriche vendredi dernier (2-0), ils ont cette fois-ci chuté contre la Corée du Sud (0-3).

Pour cette affiche, le sélectionneur avait choisi de modifier son 11 et son schéma tactique, laissant notamment Rayan Cherki sur le banc. Finalement, rien ne s'est déroulé comme les Bleuets l'espéraient. Malgré pléthore d'occasions, via Kalimuendo (16e, 45e, 66e), Tel (21e), Ugochukwu (23e), Akliouche (44e), Barcola (52e, 53e) ou encore Touré (65e), ils n'ont pas réussi à faire trembler les filets.

Reste et la défense dépassés en fin de match

En face, sur leur premier tir cadré de la rencontre, les Sud-Coréens ont fait mouche, trompant un Guillaume Restes pas dans un bon soir (70e). Profitant de deux maladresses du jeune portier, et d'une défense aux abois, aux 79e et 94e minutes, ils ont alourdi la marque, s'offrant une large victoire dans cet amical.

Cherki est lui entré à la 62e minute, mais comme ses partenaires, il est resté muet. Incapable d'inscrire le moindre but en deux matchs, la France a vécu un regroupement de novembre plus difficile que celui d'octobre (deux succès contre la Bosnie, 1-2, et Chypre, 9-0).

Les JO dans le viseur

Désormais, il faudra se projeter sur le mois de mars pour les Espoirs, un rassemblement qui servira de préparation aux Jeux olympiques (26 juillet-11 août).