À l’issue de l’assemblée générale du 11 décembre prochain, le changement de dénomination de l’OL Groupe va être voté. Un changement qui se fera d’ici au 31 mars 2024, s'il est validé, et qui a pour but de faciliter l’intégration à la bourse américaine.

Que les supporters de l’OL se rassurent : non, le club lyonnais ne va pas changer de nom dans les prochains mois. L’Olympique lyonnais sera toujours l’OL malgré tous les changements depuis bientôt un mois dans l’organisation du club. Néanmoins, les deux entités que son Eagle Football Group et l’OL Groupe devraient bientôt ne faire plus qu’une comme cela avait été annoncé dans le document d’enregistrement universel 2022-2023 de la société OL Groupe. Cela devrait être officialisé d’ici au 31 mars 2024, comme l’a avancé la holding mardi.

Favoriser l'introduction en Bourse

En effet, une assemblée générale de l’OL Groupe se tiendra le 11 décembre 2023 et le changement de dénomination sociale de la société Olympique Lyonnais Groupe par Eagle Football Group sera voté à ce moment-là. Si les votes vont dans le sens positif, ce qui est très probable, il y aura sous Eagle Football Groupe le club lyonnais, Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace ainsi que toutes les autres participations actuelles de l’OL Groupe comme l'Arena. Ce changement de dénomination s’inscrit dans un plan précis pour John Textor. Tous ces mouvements serviront à améliorer les chances de succès de la cotation de Eagle Football Group sur le marché américain et donc l’introduction en bourse à New-York.