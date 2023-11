OL : l’Argentine et Tagliafico s’offrent le classique contre le Brésil

Nicolas Tagliafico buteur avec l’Argentine en Bolivie (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Dans une rencontre entachée par des incidents en tribunes, l’Argentine de Nicolas Tagliafico a pris le meilleur sur le Brésil (0-1). Le latéral de l’OL a joué un peu moins d’une demi-heure.

Après OM - OL, il y a trois semaines, Nicolas Tagliafico n’est décidément pas épargné par les incidents qui peuvent se dérouler en marge des matchs. Ayant rejoint l’Argentine pour cette trêve internationale, le latéral lyonnais a vécu aux premières loges le fiasco dans les tribunes du Maracana. Dans un classique du foot sud-américain toujours bouillant entre le Brésil et l’Argentine, des incidents ont éclaté en tribunes avec la charge de la police brésilienne sur des supporters argentins. De nombreux blessés ont été recensés et le coup d’envoi de ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été retardé. L’Albiceleste et ses joueurs, venus pour certains aider en vain leurs supporters, souhaitaient même ne pas jouer.

Un classique toujours aussi électrique

Finalement, ce Brésil - Argentine a bien eu lieu et les coéquipiers de Nicolas Tagliafico, qui est entré en jeu à la 66e, ont réussi à répondre sur le terrain. Grâce à un unique but de Nicolas Otamendi à la 63e minute, les champions du monde en titre ont plongé leurs rivaux de toujours dans la crise puisque la Seleçao pointe à la 6e place après six journées. Pour l’Argentine, ce succès historique permet de rester en tête de la zone AmSud. Suite à ce match, Tagliafico n'est pas attendu avant jeudi à Lyon, mais ne sera de toute façon pas concerné par OL - Lille, dimanche, car suspendu.