Le président marseillais, Pablo Longoria, a réaffirmé sa volonté de voir le match entre l'OM et l'OL se jouer au Vélodrome devant les supporteurs, "si la sécurité est garantie".

Ce mardi matin, la commission supérieure d'appel de la fédération a étudié le recours de l'Olympique lyonnais suite à la décision la Ligue de ne pas sanctionner sportivement l'OM après les événements du 29 octobre dernier.

Avant le match entre les deux formations, des supporteurs phocéens avaient caillassé le bus des joueurs rhodaniens, provoquant d'importantes blessures à Fabio Grosso. La rencontre avait été logiquement reportée, mais, contrairement à ce que souhaite l'OL, elle se jouera sur la pelouse de Marseille, avec des supporteurs phocéens dans les tribunes, le 6 décembre prochain. Vincent Ponsot, notamment, avait fustigé cela.

"Que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions"

Du côté marseillais, on estime que disputer cette affiche à domicile dans un stade rempli "maintiendrait l'équité sportive du championnat", comme l'a confié Pablo Longoria. "Si la sécurité est garantie, il faut que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions, et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public", a affirmé le président olympien.

Dans la suite de sa prise de parole, l'Espagnole ajoute que ses équipes ont "condamné dès la première seconde ces actes déplorables et inadmissibles. On a pris une position très ferme."

"On ne doit pas défendre des positions individuelles"

Il appelle aussi ses homologues lyonnais a "prendre de la hauteur. On ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu'on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille, a-t-il justifié. C'est un combat commun."

Enfin, Longoria a de nouveau emmené le débat sur le terrain d'un problème plus global, d'envergure nationale. "On est tous responsables du fait que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. On doit travailler tous ensemble pour que la sécurité soit la priorité dans tous les clubs de L1 et de L2", a-t-il conclu.