À l’image de Vincent Ponsot, Fabio Grosso n’a pas compris la décision de la commission de discipline et des compétitions. L’entraîneur de l’OL juge "inadmissible" de retourner jouer à Marseille après les incidents.

Il y a une semaine, pour sa première sortie médiatique après les incidents à Marseille, Fabio Grosso avait avancé être dans l’attente des décisions qui seraient prises et espérait que des sanctions seraient prises pour frapper fort. Comme l’OL, l’entraîneur lyonnais est tombé de haut en voyant les décisions de la commission de discipline de la LFP mercredi puis de la commission des compétitions en maintenant le report au Vélodrome le 6 décembre prochain.

Une aberration pour Grosso, toujours marqué par le caillassage du bus lyonnais le 29 octobre dernier. "Je n’avais pas pensé à ça. J’étais presque sûr qu’on ne devait pas aller chez eux, a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse. Je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait arriver. C’est inadmissible pour moi. (…) Pour moi, c'est clair, il ne faut pas rejouer là-bas. Quelque chose inadmissible a eu lieu, et il faut prendre des décisions fortes."

"On ne peut pas rigoler avec la vie des gens"

S’il reste diplomate dans ses propos, Fabio Grosso laisse malgré tout transparaitre une certaine colère dans son regard au moment d'énumérer de tout ce qu’il peut se passer autour de cette rencontre OM - OL. Les douze points de suture et les séquelles sont toujours bien là pour l’entraîneur lyonnais et comme son club, il est dans l’attente de nouvelles décisions avec les appels et recours à venir de l’OL.

Mais une chose est sûre, il est "inadmissible" pour Fabio Grosso que les évènements du 29 octobre se retrouvent classés si facilement. "Un jour, ça ne sera pas l’œil, mais encore plus grave. Il ne faut pas attendre ça. J’espère que ça ira mieux et ça m’a beaucoup touché. On part pour faire du football, pour revenir à notre niveau. Et là, on passe à travers. On est plus dans le sport et ça concerne la vie. Il ne faut pas rigoler avec la vie des gens. Si on ne prend pas de décisions fortes, ce n’est pas sérieux. J’ai vécu quelque chose difficile à vivre."

Cela ne semble pas avoir amadoué les instances qui continuent de suivre à la lettre les différents règlements.