Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

En attendant la liste des Françaises, on sait déjà qu'Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Melchie Dumornay partiront en sélection début décembre.

Au fil des prochains jours, d'autres listes tomberont pour annoncer que des joueuses de l'OL sont convoquées. Néanmoins, ce mardi, nous savons déjà que plusieurs Fenottes ne seront pas à Décines début décembre. Citons notamment Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Melchie Dumornay.

Pour la Norvégienne, qui avait manqué le précédent rassemblement et la double confrontation face à la France, c'est un retour en sélection. Elle disputera deux affiches de Ligue des nations avec ses coéquipières, contre le Portugal le 1er décembre, puis l'Autriche le 5.

Actuellement dernière du groupe, la Norvège doit impérativement remonter au classement, auquel cas, elle descendrait en Ligue B.

Deux matchs amicaux pour Horan

Place ensuite aux États-Unis et à leur capitaine, Horan. Les Américaines affronteront deux fois la Chine, les 2 et 6 décembre, dans le cadre de matchs amicaux.

Enfin, Dumornay portera le maillot d'Haïti. Elle fait partie de la liste des 31 joueuses retenues pour les éliminatoires de la Gold Cup. Une rencontre au programme pour les Haïtiennes, au Costa Rica le 1er décembre. Pour l'heure, elles occupent la première place de la poule C, devant les Costariciennes, avec six points d'avance mais aussi une journée en plus disputée.

Rappelons que Vanessa Gilles (Canada) et Ellie Carpenter (Australie) sont elles aussi appelées, et qu'elles s'affronteront les 2 et 6 décembre avec leur pays.