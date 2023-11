OL - Bleues : trois Fenottes titulaires dans le nul contre la Norvège

Wendie Renard avec l’équipe de France contre l’Italie à l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la Ligue des Nations, l’équipe de France féminine a été tenue en échec par la Norvège (0-0). Parmi les sept Lyonnaises retenues, Amel Majri n’a pas joué et Selma Bacha n'était pas sur la feuille de match pour cause de suspension.

Les Françaises sont toujours invaincues, mais leur sans-faute a pris fin mardi soir à Reims. Face à la Norvège qu’elles avaient déjà affrontée quelques jours plus tôt, les Bleues ont dû partager les points au terme des 90 minutes de cette 4e rencontre de la Ligue des Nations (0-0). Malgré ce premier accroc dans la compétition, les joueuses d’Hervé Renard gardent la tête de leur groupe à l’issue de cette trêve internationale. Dominatrices, les Françaises auraient largement pu signer une quatrième victoire en quatre matchs en Champagne, mais les montants norvégiens (deux poteaux, une barre) et une Aurora Mikalsen dans un grand soir en ont décidé autrement.

Bacha suspendue pour ce match

Pour ce dernier rendez-vous d’octobre, Hervé Renard avait décidé de ne miser que sur trois joueuses de l’OL au coup d’envoi contre cinq quelques jours plus tôt à Oslo. Titulaire pour la première fois depuis un an lors de la première opposition contre la Norvège, Griedge Mbock a enchaîné à Reims et fait de nouveau équipe avec Wendie Renard en défense centrale. Si la capitaine a joué l’intégralité de la rencontre, Mbock s’est contentée d’une heure de jeu.

En attaque, Eugénie Le Sommer n’a pas réussi à trouver la faille sur les 90 minutes passées sur le terrain, pas plus que Kadidiatou Diani et Vicki Becho, toutes deux entrées en cours de match (63e et 70e). Après quelques minutes lors du premier match, Amel Majri n'est cette fois pas sortie du banc, tandis que Selma Bacha n’était même pas sur la feuille de match pour ce rendez-vous, car suspendue. Place désormais à la préparation du Paris FC pour les Fenottes dimanche soir (21h).