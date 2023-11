Ellie Carpenter avec l’Australie face au Danemark lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À l’occasion de la dernière trêve internationale en 2023, l’Australie d’Ellie Carpenter va affronter le Canada de Vanessa Gilles. Les deux rencontres amicales auront lieu le 2 et 6 décembre prochain.

La liste n’est pas encore tombée pour le Canada, mais Vanessa Gilles a confié à Olympique-et-Lyonnais ce lundi qu’elle serait de la partie. Pour la dernière trêve internationale en 2023, les championnes olympiques vont recevoir par deux fois l’Australie. Deux rencontres amicales qui mettront donc aux prises deux joueuses de l’OL puisque Ellie Carpenter a, elle, reçu sa convocation officielle avec les Matildas. La latérale droite des Fenottes fait partie de la liste australienne pour cette tournée canadienne.

Quatrième de la dernière Coupe du monde organisée à domicile, l’Australie entend bien surfer sur cette réussite pour décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris au printemps prochain. La capitale française, le Canada la verra après avoir validé son ticket lors de la trêve de septembre et tentera de conserver son titre acquis à Tokyo il y a quatre ans. Cette double confrontation amicale à Vancouver le 2 et 6 décembre est aussi l’occasion pour Vanessa Gilles et ses coéquipières de prendre leur revanche. Dans le même groupe au Mondial, les Matildas n’avaient fait qu’une bouchée du Canada (4-0).