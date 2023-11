TKYDG : Comment améliorer la préparation des joueurs de l’OL ?

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" s’est arrêtée sur la préparation physique à l’OL. Avec Alexandre Dellal, ancien de la maison lyonnaise, un large focus a été fait sur les améliorations à faire.

Pas d’analyse de victoire ou de défaite de l’OL ce lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". En pleine trêve internationale, le club lyonnais fait relâche en Ligue 1, mais pas vos fidèles serviteurs de TKYDG. Comme chaque lundi, Razik Brikh et Nicolas Puydebois étaient au rendez-vous à partir de 19h avec une émission qui a tourné autour de la préparation physique. Avec comme invité Alexandre Dellal, ancien préparateur à l’OL, l’effort physique et les moyens mis pour parvenir à un pic de performance ont rythmé cette heure d’émission. Entre explication de ce qu’est la préparation physique, évolution de ces dernières années et différences entre une équipe qui joue un maintien et une autre le haut du tableau, l’équipe du jour n’a pas eu sa langue dans sa bouche une fois de plus.

Juninho, Prud'homme dans le dernier thème

Si la trêve et le retour à l’entraînement prévu mardi avec une double séance ont permis de se focaliser sur ce travail physique à l’OL ces dernières années, l’actualité du club lyonnais n’a pas pour autant été oubliée ce lundi 20 novembre sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Car s’il ne se passe rien sur le terrain depuis la victoire à Rennes, en coulisses, il y a eu du mouvement. C’est donc tout logiquement que le dernier thème de TKYDG a tourné autour de la nomination de Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général de l’OL, mais aussi de la réorganisation qui se prépare en interne. John Textor est-il enfin dans l’action ? Il attend en tout cas une réponse de Juninho pour un rôle de conseiller.