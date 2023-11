(Photo by Christophe SIMON / AFP)

Suite aux incidents qui ont contraint d'annuler la rencontre entre l'OM et l'OL, le président marseillais Pablo Longoria s'est de nouveau exprimé. Il pointe un problème national.

Le 29 octobre dernier, dans les couloirs du Vélodrome, Pablo Longoria avait eu du mal à contenir sa colère noire. "C’est impensable, inadmissible", avait-il lâché après l'attaque du bus de l'OL, la blessure au visage de Fabio Grosso et l'annulation de l'Olympico. L'amertume semble toujours présente chez le président de l'OM. Sur les ondes de RMC, ce mardi, il a de nouveau évoqué des incidents "inacceptables".

Loin d'être une bataille entre l'OM et l'OL

Pablo Longoria a montré son intention d'élever le débat plusieurs semaines après cette soirée chaotique. "C’est une discussion qu’on ne peut pas personnaliser en une bataille entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais car cela serait rester dans des batailles inutiles, a indiqué le dirigeant phocéen. Je pense dans un mode totalement différent, on a un très grand problème dans le football français et c’est dans l’intérêt de tous les clubs: il faut régler tous les problèmes de sécurité."

Ainsi, l'Espagnol a demandé à ce que tout le monde prenne ses responsabilités. "Il faut que quelqu'un émerge avec un leadership très fort pour régler ce type de problèmes", estime Pablo Longoria. Pour rappel, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a annoncé que la rencontre se jouerait finalement le 6 décembre prochain au Vélodrome, avec les supporters marseillais, mais pas lyonnais. L'OL a fait appel de cette décision.

Le président de l'OM a indiqué son point de vue quant à cette non-sanction sur les antennes de RMC : "Mettre la responsabilité sur l’Olympique de Marseille alors que c’est un club X et que cela se passe dans beaucoup de situations, il faut mettre tout le monde avec le même niveau de responsabilité, a-t-il indiqué. Je dois dire que pour quatre inconscients, quatre personnes qui sont totalement hors de la société et hors du football que l’on doit construire, il ne faut pas généraliser l’image des supporters de l’Olympique de Marseille car elle est complètement différente." Pablo Longoria a indiqué que ces derniers n'avaient leur place "ni dans la société, ni à l'OM".